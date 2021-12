Tekenares Els laat met haar wenskaarten de schoonheid van de wereld zien

Zorgmede­wer­kers geven elkaar booster­prik, want GGD West-Bra­bant heeft ‘geen capaciteit’

ROOSENDAAL - Thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties in Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur schieten zelf in actie om personeel versneld de boosterprik tegen corona te geven. Aanleiding: de GGD West-Brabant heeft pas in januari de capaciteit om die klus te klaren.

