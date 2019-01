Tegenstanders biomineralenfabriek Roosendaal eisen onafhankelijk milieuonderzoek

De omwonenden, onder meer verenigd in Werkgroep Biomineralen, zijn fel gekant tegen de komst van de mestfabriek aan de Potendreef, tegenover afvalbedrijf Suez. Zij vrezen een enorme stankoverlast en door mogelijke verspreiding van ziektekiemen grote gezondheidsrisico's. De Raad behandelde maandag de hoger beroepen tegen de bouw(omgevings)vergunning voor Biomineralen BV. Die wil een mestbewerkingsinstallatie bouwen om van varkens- en rundveemest gedroogde mestkorrels te maken. Het is de bedoeling om jaarlijks 150.000 ton natte mest in te drogen tot 50.000 ton droge mestkorrels. Volgens omwonendenwoordvoerders Will Vermeulen en Bert Klijs hebben de gemeente Roosendaal en Biomineralenfabriek BV enorm gegoocheld met de geur- en milieuonderzoeken. Er zou minstens dubbel zoveel stankoverlast uit de schoorsteen komen als waarvan gemeente en mestverwerker Biomineralen zijn uitgegaan. De deskundige van de omwonenden vreest dat de geplande chemische en biologische luchtwassers niet in staat zijn om de ammoniakgassen uit de schoorstenen weg te filteren. 'Per jaar komt er 400 ton ammoniak vrij bij het indrogen van de mest. En daarvan zou maar 12 ton in de lucht terecht komen. Dat is onwaarschijnlijk efficiënt,' zei werkgroep-deskundige O. Mouwen.

Rooskleuriger

Zijn collega-deskundige van de gemeente en Biomineralen zag het veel rooskleuriger in en benadrukte dat de luchtwassers prima zullen werken en de stankoverlast binnen de landelijke en provinciale geurnormen zullen houden. De omwonenden geloven het niet. Want waarom zou Biomineralen anders al weer bezig zijn met een nieuw initiatief? Immers, Biomineralen-directeur Lodewijk Burghout is al weer druk bezig met een nog vernieuwender mestverwerkingsinstallatie, zo bleek in Den Haag. 'We hebben de gemeente Roosendaal voorgesteld om een nog betere oplossing voor de omwonenden en omgeving te vinden. We bouwen de mestkorrelfabriek dan naast het afvalbedrijf SUEZ en dan verbranden we daar de afvalgassen die vrijkomen bij het verhitten en indrogen van de mest. Dat levert nog eens minder stankoverlast op dan met behulp van luchtwassers,' zei Burghout na de rechtszaak.

Vermoeden