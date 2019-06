Tegen een middagje kliederen op een oude Peugeot kan geen Minecraft tegenop

In Oud Gastel was het Marktplein afgesloten. Waar normaliter winkelend publiek de auto parkeert, stonden nu springkussens , knutseltafels en een levensgroot dartbord opgesteld. Dat opbouwen was nog wel een dingetje. ,,In de stromende regen hebben we alles weg gezet‘’, zegt Will Bus van Paol, de wijkvereniging die de speeldag samen met wijk De Stoof heeft opgezet. ,,Toen kinderburgemeester Minke Laros oTegen buitenm half twee de middag inluidde, regende het nog steeds. Een uur later droogde het pas op en kwamen de kinderen ineens overal vandaan. Daarom zijn we maar een uurtje langer door gegaan. Hebben we tenminste eer van ons werk.‘’