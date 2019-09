Team Mix & Match wint Dorpskwis in Oud Gastel

ColSensation is een evenement van Stichting Team Doelbewust om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Sinds 2012 beklimmen ColSensation-deelnemers jaarlijks de Mont Ventoux en allemaal met hetzelfde gevoel en doel om zoveel mogelijk donatiegelden op te halen om daadwerkelijk iets te doen om op termijn kanker te laten verworden tot een chronische ziekte. In het team Mix &Match zitten deelnemers die direct of indirect met de ziekte en ook met ColSensation te maken hebben.

Veerhuis

De tweede prijs in de kwis ging naar bouwclub Juliana, derde was Gastels Fanfare en vierde Buurman & Buurman. Zij ontvingen respectievelijk 900, 500 en 200 euro. De prijswinnaars werden zondag in een bomvolle sporthal 't Veerhuis bekend gemaakt. Daar liet de organisatie - Gastels Belang, Glazen Huis-bewoners en Kiwanis - zien hoe de 500 opdrachten opgelost hadden moeten worden en er was veel beeldmateriaal van de kwisavond op vrijdag 13 september.

Vervolg

De organisatie zelf overhandigde 15.000 euro aan Villa Pardoes. In totaal waren 1500 mensen betrokken bij deze eerste Dorpskwis. Remco van den Heuvel: ,,Het onderdeel plaatselijke geschiedenis ging iedereen het beste af. Dat gold niet voor politiek en dieren. Er komt beslist een vervolg van de Dorpskwis. Of dat volgend jaar al is, weten we nog niet. Eerst dit succes maar eens laten bezinken.‘’

Eén op de acht Gastelaren deed mee in het vervullen van opdrachten. Naast kwisvragen moest er onder meer een kasteel van suikerklontjes worden gemaakt, een bruidsfoto voor de kerk gekiekt of badeendjes uit zwembad Blankershove worden opgedoken.