Te weinig animo om buurtverbinder Rucphen te worden, project van de baan

Het gaat om een plan van het Kruiswerk voor de kern Rucphen dat bij succes in alle dorpen zou worden geïntroduceerd. Maar het Kruiswerk krijgt de benodigde zes tot acht mensen die vrijwillig buurtverbinder willen worden niet bij elkaar, zegt Denie de Jong. ,,We hebben volop geflyerd en vier goed bezochte contactavonden gehouden, maar uiteindelijk bleken er twee enthousiaste kandidaten te zijn die de driedaagse scholing wilden volgen en twee mensen die nog twijfelden. Dat is echt te weinig.”

Buurtverbinders zouden worden getraind om mensen met problemen in beeld te brengen en indien nodig professionele hulp voor hen in te schakelen. De gemeente Rucphen stelde 15.000 euro beschikbaar voor de opleiding van de buurtverbinders. Dat geld gaat wat De Jong betreft terug naar de gemeente. Of er een nieuwe bestemming voor is, kan wethouder Suzanne Breedveld nog niet zeggen. ,,Ik vind het jammer dat het initiatief niet van de grond is gekomen door te weinig vrijwilligers. Het zou een voorbeeld worden van overheidsparticipatie.”