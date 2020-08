Te weinig animo: geen dameselftallen meer bij DVO'60 in Roosendaal en HSC'28 in Heerle

,,Dat is heel jammer”, zegt vice-voorzitter Henk Hartog van de voetbalclub uit de wijk Hulsdonk. ,,We wilden het 40-jarig bestaan groots gaan vieren dit jaar, maar dat is niet gelukt. In december is de trainer opgestapt. Daarna hebben wij nog geprobeerd om het team bij elkaar te houden, maar toen kwam de coronacrisis en viel alles in het water.”

‘Zuur’

Die trainer die opstapte is Joey Rietdijk: ,,We zijn in een paar jaar tijd gepromoveerd van de vijfde naar de derdeklasse en we waren goed bezig. Helaas liep het anders. De club en ik lagen niet op een lijn. Dat is jammer, maar niks aan te doen.”

Het dameselftal betond al sinds 1980 bij DVO. ,,Alle meiden zijn naar clubs in de regio vertrokken. Zuur want we hadden een mooie jubileum te vieren”, zegt Hartog. Die clubs zijn vooral rkvv Roosendaal en BSC. Roosendaal heeft vijf meisjes- en drie dameselftallen en BSC negen meisjes- en drie vrouwenelftallen.

Ook in Heerle is er geen dameselftal meer

Bij de dorpsclub HSC’28 zijn er te weinig enthousiaste dames om een elftal samen te kunnen stellen. ,,De meiden die wel zijn gebleven gaan verder als zevental. Die spelen op vrijdagavond in een speciale competitie van de KNVB. Dat is erg jammer, maar we hopen dat het volgend jaar weer mogelijk is om een volledig elftal op de been te krijgen”, zegt voorzitter Hans Trouw.

De reden van de leegloop is volgens de voorzitter aantoonbaar: ,,Wij denken dat je toch net iets meer dames nodig hebt om een elftal iedere week op de been te krijgen. Veel meiden werken in de zorg en hebben onregelmatige diensten. Dat is lastig plannen.”