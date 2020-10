Te veel vraagtekens bij inspraak van de burger in Roosendaal

ROOSENDAAL - Stel dat de gemeente de oude iepen in uw straat wil vervangen. Dan wilt u best meepraten of er essen of beuken voor terug moeten komen. Inspraak! Ander voorbeeld: de gemeente wil een akker in het buitengebied aanwijzen als nieuwe locatie voor een ziekenhuis. Daar heeft u best wel een mening over. Inspraak!