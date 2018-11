Te veel kapsalons in Roosendaal? Nieuwe kapper Bruut heeft geen last van concurrentie

,,Voor mij is de grootste verandering dat je gelijk te horen krijgt van de klant wat hij van je werk vindt. Ik heb hiervoor jaren als kok gewerkt, maar daar kreeg je nooit wat van je klant horen. Alleen via een ober kreeg je af en toe is een complimentje te horen. Tot nu toe vind ik het erg leuk en moet ik zeggen dat de klanten erg positief zijn.”

Schapendonk heeft zich vorig jaar omgeschoold als barbier via de Barberschool in Amsterdam en ervaring opgedaan bij collega kappers. Hij heeft zich gevestigd in het centrum en zijn zaak Bruut ingericht als een oude barbershop vol met vintage spullen, inclusief een oude platenspeler.

150 kappers

De concurrentie is groot onder de kappers. Op het moment zijn er 150 kappers in Roosendaal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Daar zijn normale kapsalons en barbershops als Bruut bij, maar nog veel meer kappers die gewoon vanuit thuis werken. Volgens Harrie Jager van belangenorganisatie ANKO is 70 procent van de kappers onzichtbaar, wat betekent dat ze geen echte kapperszaak hebben. Roosendaal zit volgens hem in Nederland hoog in het percentage kappers per aantal bewoners.

Erwin van Kooperen van Rio Bello Haarmode op de Boulevard heeft met collega's overlegd om de wildgroei in Roosendaal tegen te gaan. Ze hebben bij de gemeente gevraagd om duidelijke regels en afspraken voor kappers vast te stellen, maar de gemeente heeft te kennen gegeven dat niet nodig te vinden.

Van Kooperen is daarna naar politieke partijen gestapt, die er binnenkort vragen over gaan stellen. Jager van ANKO zegt dat er in Nederland meerdere gemeentes zijn die wel regels voor de kappers hebben ingesteld.

Volgens Schapendonk heeft hij geen last van concurrentie. ,,Ik trek geen klanten bij mijn Roosendaalse collega's weg, maar heb intussen mijn eigen publiek. Ik ben tenslotte een echte barbier, ‘Barbershop for men by men’. Heel veel klanten komen van ver speciaal naar hier voor de sfeer.”

De zaken lopen bij Bruut goed. ,,De late openingstijden van mij zijn wel een succes. Mensen moeten wel altijd een afspraak maken, maar ik neem voor iedereen drie kwartier de tijd. Het loopt zo goed, dat ik erover denk om iemand extra aan te nemen,” verteld Schapendonk.