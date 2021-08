Tbs van meervoudig verkrachter Steven B. met twee jaar verlengd, nog steeds risico voor samenleving

Kinderva­kan­tie­werk is als een vakantie­reis; je beleeft het pas echt op bestemming

13:00 WOUWSE PLANTAGE/RUCPHEN - Veel kinderen kijken er ieder jaar naar uit: een week lang vermaak in eigen dorp of wijk in de grote vakantie. Daar ging in 2020 een dikke streep doorheen en ook nu is voorzichtigheid geboden.