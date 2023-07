Tbs met dwang geëist tegen Roosendaler die Inez Weski en John van den Heuvel bedreigde

in liefdevolle herinnering Biechten in de kappers­stoel van Adje van Beek (1940-2023): ‘De meeste verhalen hield hij voor zichzelf’

ROOSENDAAL - Adje van Beek was decennialang herenkapper aan de Bredaseweg. In de volksmond werd dit stukje weg de Baón genoemd. Na zijn pensionering in 2014 werd de zaak niet van de hand gedaan. Hij koesterde zijn kappersverleden tezamen met duizenden artikelen als verzameling in een privémuseum.