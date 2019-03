Tante Tullepetaon houdt niet van witwaspraktijken

‘Bonte kleuren’

Tante Tullepetaon deed er juist alles aan om de vrolijke kleuren van de kleding van de prins en zijn gevolg zo goed mogelijk te beschermen met speciaal wasmiddel voor de gekleurde was. Het gratis proefmonster Witte Leut van Vickey weigerde ze met de woorden: ,,Ik ben meer van de bonte kleuren. Het is hier geen witwas praktijk!'' Ze vervolgde ,,As de prins, sjampetter en nar mij toch nie are, zoue ze d'r niet zo netjes uitzien!''

Terwijl ze even weg was om nieuw waspoeder te halen, probeerde Vickey haar Witte Leut in de machine te strooien. Ondertussen vond Markus l dat Tullepetaon haar grote carnavalswas niet alleen hoefde te doen. Terwijl een kinderkoortje ‘Doen we 't samen' zong, hing de prins eigenhandig de was aan de lijn en hanteerde sjampetter Rinus de strijkbout.