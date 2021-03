Tankstationexploitant Sakko neemt Roosendaalse kabelfabriek op Borchwerf over

Van der Hof werd in 1934 in Zwijndrecht opgericht, maar de fabriek, waar stroomkabels worden gemaakt, staat al meer dan 25 jaar in Roosendaal. Eigenaar Ton van der Hof (90) was vanwege zijn leeftijd op zoek naar een koper die zijn bedrijf kon voortzetten. Die vond hij in Sakko, dat vanaf 1 juli honderd procent van de aandelen overneemt.