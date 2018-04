Tamme kangoeroe gevangen en terug bij eigenaar in Roosendaal

Verdovingspistool

Kreike was zondagavond al te hulp geroepen door de politie, maar toen was het al donker en goot het van de regen. Het schieten met een verdovingspistool was toen niet mogelijk. ,,Mensen denken dat een dier meteen omvalt als je hem verdooft, want zo gaat dat in films, maar in werkelijkheid duurt het een kwartier voor ie in slaap valt. In die minuten kan het dier vluchten naar een plek en daar in slaap vallen en onderkoeld raken."