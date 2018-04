Talentenjacht Halderberge onder andere naam en mét voorronde

De talentenjacht voor leerlingen uit het basisonderwijs en middelbare scholieren maakt deel uit van de september cultuurmaand, zoals die in Halderberge jaarlijks wordt gehouden. Voor het eerst kunnen talentjes hun kunsten laten zien in een voorronde op woensdagmiddag 6 juni. Aanmelden voor een act kan niet alleen via school, de jeugd kan ook een video insturen. Niet eerder kregen ook middelbare scholieren uit de eerste en tweede klas de kans mee te doen.

Cultuur dichterbij de jongeren brengen. Met die insteek is eerst de Halderbergse cultuurmaand ontstaan en, als onderdeel daarvan, de vijf jaar geleden lokale talentenjacht. Zonder per se namen te noemen weet Paantjens dat voor een aantal jonge talenten uit de gemeente de show een springplank vormde voor latere successen. ,,Tot internationale titels toe. We willen het podium vergroten met én middelbare scholieren én Halderbergse kinderen, die buiten de gemeente op school zitten. Niemand uitgesloten.''

De voorronde is in het gemeentehuis voor een jury onder leiding van burgemeester Jobke Vonk. Wie die middag niet kan, maar toch wil meedoen, kan een filmpje insturen. Ook die worden deze middag beoordeeld. Aan het eind van de dag zijn de finalisten bekend. Zij hebben de hele zomer de tijd om hun performance aan te scherpen, want de finale is op vrijdag 21 maart in cultureel centrum Fidei et Arti. De top drie van die finale mag op 6 oktober tijdens de uitreiking van de Halderberge Cultuurprijs een gastoptreden verzorgen. Aanmelden kan tot 24 mei via www.halderberge.nl/cultuurmand-en-open-monumentendag.