Taart en slingers voor Schaljapin. De 100-jarige bizon

OUDENBOSCH - De honderdste verjaardag van Schaljapin had alles wat een goed verjaardagsfeestje nodig heeft: taart, slingers, en er werd voor hem gezongen. Een eeuw oud worden is niet niks, natuurlijk. Klein detail: hij overleed al in 1937. Schaljapin is namelijk een opgezette wisent, een dier dat familie is van de bizon, dat zich in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch (NVMO) bevindt.

Schaljapin - vernoemd naar vernoemd naar de Russische bas Fjodor Iwanowitsch Schaljapin - werd op 6 november geboren op landgoed Scharbow bij Hagenau in Mecklenburg. Hij was op dat moment een van de laatste wisenten. Slechts 55 anderen waren op dat punt in leven.

Fokprogramma

In 1921 verhuisde hij naar dierentuin Artis. Zes jaar lang was hij daar de enige wisent. De toenmalige directeur zette een fokprogramma op om te voorkomen dat de diersoort zou uitsterven. Een vrouwelijke partner werd van een dierentuin uit Berlijn gekocht.

Dat was een succes; inmiddels lopen er weer 5000 wisenten rond. Met dank aan onder andere Schaljapin, die in zijn korte leven maar liefst vijf kinderen op de wereld zette. Na zijn dood werd het beest opgezet en kreeg het een plekje in het Zoölogisch Museum Amsterdam. Dat museum ging op in Naturalis en in 2013 nam het NVMO het over.

Epidemie

Marcel Deelen, voorzitter van het museum, is ontzettend trots op het beest. ,,Het is een heel bijzonder dier. Er waren er toentertijd bijna geen meer over. Uiteindelijk is hij overleden aan mond-en-klauwzeer, waar op dat moment een epidemie van heerste. Zijn dochter was toen zwanger. Alle wisenten werden ziek.”

,,Schaljapin was de enige die het niet overleefde. We weten toevallig welke dit is en op welke dag hij geboren is. Hij werd toentertijd door de Russsiche tsaar geschonken. Het is een bijzonder dier, dus zijn honderdste verjaardag is een feestje waard.”

‘Schaljapins lied’

En gefeest werd er. Er hingen slingers met vlaggetjes en grote, gouden ballonnen in de vorm van het cijfer 100. Het dier kreeg zelf een feesthoedje op en de bezoekers van het feestje kregen een stuk van een taart waar een heuse chocoladewisent op prijkte.

Verhalen werden verteld, een video getoond en er werd zelfs 'Schaljapins lied' voor hem gezongen, wat speciaal voor zijn verjaardag geschreven was.