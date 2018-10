't Wordt gezellig in Rucphen met al die nieuwe terrassen

En zolang dat terras niet groter is dan zo'n 150 vierkante meter kost het helemaal niks. Dat heeft het college van B en W zojuist besloten en vastgelegd in nieuwe regels.

Het gebeurt op verzoek van de ondernemers, zegt wethouder René Lazeroms. ,,Verschillende dorpskernen zijn heringericht en bij de uitvoering van die plannen hebben we waar mogelijk al rekening gehouden met terrasvorming. Bijvoorbeeld in de St. Janstraat in Sprundel en de Dorpsstraat in St. Willebrord hebben we extra ruimte gecreëerd en de bestrating er op aangepast. Daarbij natuurlijk wel rekening houdend met het doorgaand verkeer."

Volledig scherm Bij de herinrichting van de dorpskernen, zoals hier in Sprundel, werd al rekening gehouden met ruimte voor terrassen. © Florence Imandt

De Rucphense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), waarbij 24 ondernemers zijn aangesloten, is positief over de nieuwe uitgangspunten. Voorzitter Frank van Dijk: ,,We kunnen er goed mee leven. We zijn naast Etten-Leur zowat de enige gemeente waar een terras op gemeentegrond niks kost."

Persoonlijk

Desondanks gaat het bestuur van de Rucphense KHN nog wel met alle leden een persoonlijk gesprek aan. ,,We willen het hebben over de algemene gang van zaken binnen de afdeling en ons eigen toekomstig beleid. We hebben de indruk dat mensen dan opener zijn dan in een ledenvergadering. In die gesprekken zullen we ook het nieuwe terrassenreglement van de gemeente bespreken."

Quote We gaan in persoonlij­ke gesprekken met onze leden onze toekomstvi­sie en het terrassen­re­gle­ment bespreken Frank van Dijk, Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Rucphen

Er geldt overigens nóg een regel voor de terrassen op de openbare weg: worden ze twee weken niet gebruikt, dan moeten ze weg. Het meubilair mag in dat geval zonder toestemming ook niet op de gemeentegrond opgeslagen worden. Van Dijk hoopt dat de gemeente wat deze regel betreft 'geen al te scherpe bocht' gaat maken.

Volledig scherm De nieuwe regels gelden niet voor bedrijven die een terras op eigen grond hebben, zoals brasserie De Pastorie in Sprundel. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Volgens wethouder Lazeroms hoeven ze daar niet bang voor te zijn. ,,Het is niet zo dat wanneer het in de zomer twee weken regent, de ondernemers de terrassen meteen moeten verwijderen. Het gaat erom dat wanneer een onderneming niet meer in bedrijf is, een terras niet eindeloos kan blijven staan. Er staat 'twee weken' in de nieuwe uitgangspunten, maar dat had net zo goed een week of drie weken kunnen zijn."