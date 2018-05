't Warenhuys heeft draai gevonden in Roosendaal, maar een restaurant komt er voorlopig niet

ROOSENDAAL - 't Warenhuys blijft nog zeker twee jaar gevestigd in het voormalige V&D-pand in hartje Roosendaal. Maar een horecavoorziening zoals La Place wordt vooralsnog niet geopend op de eerste verdieping. Warenhuys-eigenaar Martijn Banen vindt dat hij te veel tijd en geld moet stoppen in het verzamelen van gegevens voor het verkrijgen van een horecavergunning.

Ook lampen zijn te koop in 't Warenhuys.

Slechte kwaliteit

Banen: ,,Dat heb ik er niet voor over. Het kost veel energie om het vergunningentraject van de gemeente Roosendaal te doorlopen. Als het nou voor een pand was dat nieuw was en nog zeker dertig jaar zou blijven staan, was het een ander verhaal. Maar dit complex staat hier echt geen tien jaar meer hoor, daar is de kwaliteit te slecht voor. Dan vind ik het zonde om daar nog zoveel geld en tijd in te stoppen."

Banen snapt dat de gemeente zich aan de regels voor het verstrekken van een (uitgebreide) horecavergunning dient te houden, maar vindt dat de ambtenaren zich erg star opstellen. ,,Ja, ik wil nog steeds dolgraag een restaurant openen op de eerste verdieping, maar dan hoop ik dat de gemeente iets minder belemmeringen opwerpt en wat meer vertrouwen heeft in onze zaak. We zouden wel gek zijn om een schimmige shishalounge te openen, dus waarom moeten we allerlei dikke rapporten overleggen? Ik wil het graag praktisch aanpakken. Ik heb hierover contact gehad met wethouder Cees Lok, maar dit heeft verder nog weinig opgeleverd."

Contract verlengd

Ondertussen is Banen te spreken over de omzetcijfers van 't Warenhuys. ,,Zeker, we zijn in november 2016 begonnen aan dit avontuur en vanaf het begin loopt het best goed. Er is markt voor onze spullen. We hebben net ons huurcontract met 23 maanden verlengd, dus we willen zeker in Roosendaal blijven." De uit Noord-Holland afkomstige Banen wil nog meer winkels openen, maar wil nog niet zeggen waar. ,,In ieder geval niet in Brabant, het blijft in deze regio bij Roosendaal."

In de winkel staan niet alleen producten van 't Warenhuys zelf, maar verkopen ook zo'n vijf ondernemers hun interieurspullen. Naast meubilair als banken, tafels en stoelen staat de winkel vol met servies, zeepjes, beelden, schilderijen en niet te vergeten wenskaarten.

Aanbod

,,Ik kom hier speciaal voor de kaartjes. Ze zijn relatief goedkoop en je hebt veel uitzoek. Maar ook het aanbod aan kussens is enorm. Ik ken geen andere winkel waar ze zoveel kussens hebben", vertelt Marie-Jeanne Nijssens uit het Belgische Essen. De Vlaamse mist toch nog steeds de V&D. ,,Inmiddels is de V&D twee jaar weg en begint het gemis wel te slijten, maar ik vond het altijd heerlijk om wat te eten en drinken bij La Place. En ik kon er altijd goed slagen met kleding en huishoudelijke spullen. Maar goed, 't Warenhuys biedt ook veel mooie dingen. Hopelijk opent er ook een restaurant, het zou een meerwaarde zijn."

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat er momenteel geen aanvraag voor een horecavergunning in 't Warenhuys in behandeling is.

De winkel is gespecialiseerd in wooninrichting.

Veel bezoekers komen speciaal voor de wenskaarten.