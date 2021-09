't Veerke ontwaakt uit coronaslaap: Herfst Avond Loop in Oud Gastel gaat door

Voor de HAL is het in deze hoedanigheid de tweede editie. In 2019 werd de traditionele Heerlijk Avondje Loop, met sinterklaasthema, voor het eerst een kleine twee maanden naar voren gehaald en omgedoopt tot herfstloop.



De organisatie zet in op een iets afgeslankte versie, die vooral een laagdrempelig en recreatief karakter krijgt. Er is wat minder aankleding dan anders; zo zal er geen podium worden opgebouwd. Wel is er muziek en worden het parcours en de start- en finishboog voor café ‘t Hart van Gastel versierd met verlichting.



De avond begint om 18.45 uur met kinderen uit kleuterklassen, een kwartier later gaan de kids uit groepen 3 en 4 van start; zij lopen allen 1 kilometer. De overige basisschoolklassen lopen 2 kilometer. Om 20.00 uur start de prestatieloop, met afstanden van 2, 4, 6, 8 en 10 kilometer. Er is dit jaar geen wedstrijd met tijdregistratie.



Inschrijven kan tot 9 oktober via tveerke.nl.