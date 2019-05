't Kros betekende vrijheid in het toen redelijk bekrompen Roosendaal’

Evonne is een van de ruim 250 reünisten die zaterdagmiddag De Moriaan bevolken. In het café is het soms dringen om de vroeger zo geliefde Krosti nog eens te proeven ook al zijn ze nu minder aangebrand en bereid in een moderner en vooral schoner apparaat. Het blijkt dat veel oud Kros bezoekers, toen ze over de reünie hoorden, elkaar via Facebook opgezocht en afgesproken hebben om elkaar na 30 jaar weer te ontmoeten.

Constant klinken opmerkingen als 'weet je nog' en 'die had met die verkering' of 'jij bent eigenlijk weinig veranderd'. Voor Evonne is de reünie een weerzien met haar vroegere buurjongen Gilbert die haar destijds als chaperonne naar 't Kros begeleidde. ,,Er was veel live muziek'', vertelt Gilbert. ,,Het was de tijd van nieuwe muziek zoals punk en new wave. Ik heb mijn afwijkende muzieksmaak aan 't Kors overgehouden.''

De 55 jarige Judith, Ine en Dymphna hebben door 't Kros een blijvende vriendschap opgebouwd. ,,We zien elkaar echter maar een keer per jaar want Judith woont in Drente en Dympna in Amsterdam'', vertelt het drietal. ,,We gingen als 15-16 jarige klasgenootjes van 't Norbertus samen naar 'Kros. Je kon daar alles doen wat je wilde. We hadden daar onze eerste liefdes. Ine zelfs een blijvende want ze is inmiddels aal 33 jaar met Roland getrouwd, een van de reünie organisatoren.''