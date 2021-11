’t Is even wennen voor de nieuwe bewoners van Leonardushof: ‘Toch gek na twaalf jaar’

Update + Video 15 aanhoudin­gen en veel ME in Roosendaal om ongeregeld­he­den, brand bij basis­school: ‘Reken op harde aanpak’

ROOSENDAAL - Op meerdere plekken in Roosendaal is het zondagavond onrustig geweest. Er was veel ME in de stad en de wijk Langdonk werd zelfs geheel afgesloten. 15 mensen zijn aangehouden, zo meldt de gemeente aan het einde van de avond. Bij basisschool De Gezellehoek in de wijk De Kroeven is iets na 20.00 uur brand ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom.

22 november