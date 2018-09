't Is allemaal spul van Roosendaal: 10 Roosendaalse producten

VIDEO EN FOTO'SROOSENDAAL - Diverse bekende merken komen uit Roosendaal. Hieronder enkele bekende producten op een rij. In de video uitleg over het geschenkpakket met producten dat is samengesteld vanwege het 750-jarig bestaan van Roosendaal.

Als je het over Roosendaalse producten hebt, komt voor Fons Heijmans als eerste de naam Van Gilse bovendrijven. Van de suiker. ,,Van Gilse was in de negentiende eeuw een welgestelde en invloedrijke familie. Ze hadden veel onroerend goed, landerijen in de omliggende dorpen, een van hen werd burgemeester, een ander was bankier en eentje richtte in 1852 Van Gilse Kandij op."

rdaal 750 producten liga

Van Gilse Kandij werd in 1852 opgericht door de familie Van Gilse, tegenwoordig is het onderdeel van Suikerunie. Heijmans verdiept zich met regelmaat in de industriële geschiedenis van Roosendaal met name voor exposities van heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. De kandijfabriek van Van Gilse was destijds een van de eerste bedrijven waar fabrieksmatig werd geproduceerd, zegt Heijmans. ,,De aanleg van het spoor en de opkomst van stoommachines stimuleerden die industriële ontwikkeling enorm. Roosendaal was rond het midden van de 19e eeuw een agrarisch dorp waar de boerenbevolking maar weinig verdiende. Veel van hen namen er een baan in een van de nieuwe fabrieken bij."

Philips vestigde zich in 1947 in de Ludwigstraat in een oud schoolgebouw. In 1948 werd een nieuwe fabriek geopend aan de Zwaanhoefstraat die tl-buizen maakte. De fabriek sloot op 31 december 2015. Roosendaal was rond het midden van de 19e eeuw een agrarisch dorp, veel van de boeren namen er een baan in een van de nieuwe fabrieken bij Fons Heijmans

Een andere naam die lange tijd economisch veel betekende voor Roosendaal is Philips. In 1947 begon de Roosendaalse vestiging in de Ludwigstraat met 350 man om in 2015 in de Zwaanhoefstraat te sluiten, ook weer met 350 man. In de tussenliggende periode hebben er op het toppunt (jaren zeventig) 2.300 mensen gewerkt. Hoofdproduct was de tl-buis, waarvan er in de glorietijd 150 miljoen per jaar uit de machines rolden.

Jan Vermunt name in 1890 de winkel van zijn opa in de Molenstraat over en in 1905 was het ambachtelijk borstelbedrijfje uitgegroeid tot een fabriek met 36 werklieden. In 1980 werkten er meer dan 500 mensen bij Vero (Vermunt Roosendaal). Het bedrijf sloot in 2003, maar Vero werd overgenomen door Nedac Sorbo, bezems zijn nog te koop bij de Boerenbond.

Andere bekende merknamen in Roosendaal waren: KaaVeeWee en Hudson (sigarenfabrieken, eerste helft 20e eeuw), Liga (in 1920 ontstaan in Bergen op Zoom, in 1953 verhuisd naar Roosendaal), Vero (in 1890 borstelwinkel, nu overgenomen door Nedac Sorbo met vestigingen Puurs (B) en Duiven), Indiana Rubber (in 1935 in Roosendaal begonnen), drukkerij Van Poll Suykerbuyk, Van Gils herenconfectie en natuurlijk ook Van den Biggelaar koffie en thee.

Pakken van Van Gils zijn nog steeds te koop, maar ze worden niet meer in Roosendaal gemaakt. De broers Miel en Janus begonnen in 1946 in Dinteloord met het maken van kleding voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In 1953 werd een fabriek in Roosendaal geopend en daarna groeide het bedrijf snel. Dat leidde tot problemen en in 1992 werd het merk verkocht.

In 1823 begon Marijn van den Biggelaar met het melangeren van thee, later werd daar ook het roosteren van koffie aan toegevoegd. In de jaren tachtig van de 20e eeuw valt het doek, om in 2015 terug te komen met hele theeblaadjes, echte stukjes fruit en natuurlijke aroma's.

Een aantal nog bestaande Roosendaalse producten, zoals de winegums van Red Band, poedersuiker van Van Gilse, Duo Penotti chocoladepasta en Lonka toffees is op initiatief van Robert Breedveld opgenomen in een geschenkenpakket dat voor het 750-jarig bestaan van Roosendaal werd samengesteld. Het is via Looma.nl nog drie weken te bestellen.

Duo Penotti, twee kleuren in een potti. Hazelnootpasta in 1970 bedacht door Marcel Peeters en gemaakt in de Leemstraat.

Red Band werd in 1928 opgericht in de Spoorstraat en had toen 25 medewerkers. Er werden zuurtjes, pepermunt, drop en dragees geproduceerd. Jaren later volgen samenwerkingen met Venco en Leaf Holland. In 2012 fuseert Leaf met Cloetta, maar de merknamen Venco en Red Band bestaan nog steeds.

Liga, al bijna honderd jaar beroemd. In 1920 begonnen in Bergen op Zoom, in 1953 nieuwe fabriek in Roosendaal geopend met een laboratorium erbij. In 1992 verplaatst naar Dordrecht.

Lonka opent in 1920 een eerste fabriek in Breda, in 1965 verhuizing naar Essen (B). In 2002 wordt nieuwe fabriek in Roosendaal in gebruik genomen, in 2015 overgenomen door Cloetta.