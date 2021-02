't Bossche Hart moest vanwege unitonderwijs herstart onderwijs nog een dagje uitstellen

BOSSCHENHOOFD - Niet het winterse weer, maar de herschikking van klaslokalen hield maandag bassischool 't Bossche Hart nog een dagje langer op slot. De school in Bosschenhoofd hanteert het zogeheten unitonderwijs, waarbij leerlingen vaker rouleren van de ene naar de andere lesruimte. ,,Juist dat is met de huidige coronamaatregelen niet toegestaan‘’, legt directeur Marie-José Jaspers uit.

Schuifelend en glibberend keerden kinderen in het hele land maandagmorgen terug waar ze al zeven weken niet waren geweest: de basisschool. Op een aantal scholen gingen de lessen vanwege het barre weer of slechte bereikbaarheid alsnog niet door. In Bosschenhoofd waren de ouders vrijdag geïnformeerd over de hernieuwde schoolstart: niet maandag, maar pas dinsdag.

't Bossche Hart maakt sinds enkele jaren gebruik van unitonderwijs. Reguliere klassen worden hierin vervangen door units met leerlingen van verschillende groepen bijeen. Jaspers: ,,We noemen het ook wel stamgroepen. Als een leerling uit groep drie goed is in rekenen, schuift hij of zij aan in groep vijf. Andersom kan iemand, die moeite heeft met spelling bij een lagere groep meedraaien.‘’

Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn erg te spreken over het concept. ,,De lesroosters maken waren aanvankelijk ingewikkeld, maar het werkt echt goed. Alleen verhoudt het geschuif van het ene naar het andere lokaal zich niet tot de coronamaatregelen, zoals die nu gelden.‘’ De directeur moest daarom vorige week na de mededelingen van minister Slob alle zeilen bijzetten om de school weer terug klassikaal in te richten. ,,Dat is niet alleen meubilair, ook lesmateriaal en spulletjes van de kinderen moest allemaal weer een ander plekje krijgen om veilig les te kunnen geven.‘’

Vrijdag kwam het team erachter dat zelfs met alle extra inspanning om ook in het weekend de school weer met 'vaste klassen’ in te richten maandag nog geen goede herstart te maken viel. ,,We willen onze 185 kinderen een warm welkom heten na een hectische periode. Daar hadden we nog een dagje extra voor nodig.‘’ Medezeggenschapsraad en schoolbestuur stonden achter het besluit van de school.

Ook ouders toonden begrip dat hun kroost nog een dagje langer thuis moest blijven. Lotte Wijnen, moeder van een leerling, zegt dat de goede communicatie daar debet aan is. ,,Na de persconferentie verstuurde de schoolleiding al twee mails over de niet eenvoudige heropstart. Vrijdag kregen we bericht dat de maandag te kort dag was. Voor wie knel kwam te zitten, was er die dag gewoon noodopvang. Wat mij betreft, prima opgelost.‘’