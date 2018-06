Swiss Sense verhuist van Roosendaal naar voormalige Praxis in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Beddenzaak Swiss Sense verkast van het Oostplein in Roosendaal naar de voormalige Praxis op de woonboulevard bij winkelcentrum De Zeeland in Bergen op Zoom. Het vloeroppervlakte en het aantal medewerkers verdubbeld door de verplaatsing.

Een woordvoerder van de keten, die ruim 90 winkels telt, stelt dat de plek ideaal is voor wat het bedrijf zoekt. ,,In 2012 is de renovatie van de fabriekshallen begonnen om een overdekt retailcentrum te realiseren. Hier is na meerdere aanpassingen een perfecte symbiose tot stand gekomen tussen enerzijds een woonboulevard en anderzijds een winkelgebied. Juist de samenkomst van deze facetten maakt deze locatie voor ons zeer geschikt."

Groei

Het winkeloppervlakte groeit van 520 naar ruim 1100 vierkante meter. Nu zijn er twee medewerkers in vaste dienst, dat aantal gaat naar drie tot vier. ,,In Bergen op Zoom zijn we, in tegenstelling tot onze winkel in Roosendaal, 7 dagen per week open. Zo zijn we onze klanten beter van dienst."

Door de forse toename van het vloeroppervlak heeft Swiss Sense de gelegenheid het assortiment flink uit te breiden. Zo neemt het aantal soorten boxsprings toe, zijn er meer matrassen en bedbodems te vinden en is er plek voor beddengoed, kussens, nachtkastjes en dekbedden.

Blij

Jos Slaats van Gebri, dat eigenaar is van De Zeeland en de woonboulevard, is in zijn nopjes met de komst van de beddenzaak. ,,Het aanbod op de woonboulevard wordt verder uitgebreid. Ook hebben we zo een mooie invulling voor het voormalige Praxispand." Dat heeft de afgelopen maanden een forse metamorfose ondergaan. Zo zijn er enorme raampartijen in aangebracht waardoor het veel beter past bij de rest van de winkelstrip.