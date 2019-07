Sweet Caroline kan weer een beetje lachen

ST. WILLEBRORD - Het was vorige week nog even onzeker of de bedrijfsverplaatsing van Sweet Caroline Cars wel door kon gaan, maar intussen kijkt Carolien Heeren weer positief de toekomst in: de nieuwe omgevingsvergunning is binnen en de verbouwing van het nieuwe bedrijfspand aan de Bremstraat is in volle gang.

,,Kijk, hier komt de showroom, hier het kantoor met een keukentje erbij en achterin een werkplaats voor kleine reparaties", laat Carolien Heeren zien. ,,Ja, ik zie het helemaal zitten om hier verder te gaan. Maar het zal vermoedelijk wel januari worden voordat het allemaal klaar is.”

Quote Ik zie het helemaal zitten om hier verder te gaan Carolien Heeren, Sweet Caroline Cars

,,Er is veel te doen, het pand stond jaren leeg. Maar het is best groot en de vergunning is nu in ieder geval orde. Tot 2015 zat hier ook een autobedrijf en de omgevingsvergunning is nu overgeschreven. We kunnen van start!”

De locatie Nachtegaalstraat mocht niet meer vanwege bestemmingsplan

Aanleiding voor de verplaatsing van het autobedrijf is de dwangsom die de gemeente Rucphen oplegde. Op het adres Nachtegaalstraat 4 mocht volgens het bestemmingsplan geen autohandel gevestigd zijn.

Daartegen maakten Carolien Heeren en haar partner bezwaar omdat er ook al detailhandel was (een diervoedingszaak) toen zij het pand kochten. Maar dat bezwaar werd afgewezen en vervolgens bepaalde de gemeente dat Caroline Cars op 1 februari vertrokken moest zijn.

Volledig scherm Carolien Heeren in december in de Nachtegaalstraat in St. Willebrord. Daar moesten de auto's van de gemeente weg. © Florence Imandt

De procedure rond de dwangsom loopt nog

Die datum werd niet gehaald en daarop legde de gemeente een dwangsom op. Daartegen maakte Sweet Caroline ook bezwaar en die procedure loopt nog. ,,Wij konden die datum niet halen omdat het best lastig was om het geld voor een ander pand bij elkaar te krijgen.”

,,Je kunt best iets huren op een industrieterrein, maar daar betaal je penning zestien. Voor ons is het belangrijk dat het ons eigendom is. Dus toen hebben we via crowdfunding het geld uiteindelijk bij elkaar gekregen, maar ja, dan ben je algauw weer een aantal maanden verder."

‘Procedure bij controles niet helemaal okee’

Aan de gemeente Rucphen heeft de geboren en getogen Sprundelse intussen om coulance gevraagd. ,,We kunnen ons geld wel ergens anders aan besteden zoals nieuwe roldeuren, gevelbekleding, hekwerk en afwerking van de binnenkant.”

,,Het liefst betalen we niks, maar als het niet anders kan, dan misschien eenderde. Twee van de drie controles zijn namelijk niet helemaal goed uitgevoerd, hebben we van de hoorcommissie begrepen. Dat hebben we nu aan het college voorgelegd.”

De gemeente kon gisteren niet bevestigen of eventueel procedurele fouten zijn gemaakt rond de controles van de Nachtegaalstraat na 1 februari.

Sweet Caroline doet verbouwing in eigen beheer

De verbouwing van het nieuwe onderkomen aan de Bremstraat gebeurt in eigen beheer. Momenteel is de partner van Carolien Heeren bezig met de sloop van binnenmuren.