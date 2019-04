Supermarkten Rucphen langer open

INTERVIEW Renée Pijpers van galerie in Wouwse Plantage: 'Schoonheid ligt voor het oprapen, maar we zien 't niet'

12:00 WOUWSE PLANTAGE - Voor wie er nog niet geweest is: een bezoek aan galerie Albus Lux Contemporary van Renée Pijpers in Wouwse Plantage is een verrassing. Nadat ze eind vorig jaar met haar galerie moest vertrekken van het Mill Hillplein in Roosendaal vond Renée Pijpers op een privédomein aan de rand van het dorp, waar vroeger kunsthandel Klasema was gevestigd, een prachtig onderkomen. ,,Ik heb enorm geboft met deze prachtig locatie. Het is bijna museaal."