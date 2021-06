‘Superdikke’ show in vernieuwd Vrouwenhof in Roosendaal

VIDEOROOSENDAAL - Een spannende dag in Roosendaal! Spannend voor de tieners want zij vinden het superdik om in eigen stad naar een concert van boyband Fource te gaan. Spannend voor Fource want het is de laatste try-out van hun theatershow voor die maandag 21 juni in het Beatrixtheater in Utrecht in première gaat.