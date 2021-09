Suikersilo's zijn leeg, hoog tijd om aan de campagne te beginnen

Van nieuwe handschrif­ten tot onbekende gasten: Festival Op De Grens in Roosendaal

9 september ROOSENDAAL - ‘Ze’ beloven dat het een bruisende wijk gaat worden, maar nu is het op de meeste plekken nog een braakliggend terrein. De wijk Stadsoevers in Roosendaal. Voor theatergroep Drie Maal Plankenkoorts het ideale decor voor de familievoorstelling De manier waarop we stilvallen, die komend weekend tijdens het Festival Op De Grens zes keer wordt gespeeld.