Suiker veroorzaakt helemaal geen rimpels, Douglas op de vingers getikt na klacht Dinteloords bedrijf

Rimpels

Vreugde

Cosun was het daar niet mee eens en stapte naar de RCC. Die gaf de suikergigant gelijk, waarop Douglas bij het College van Beroep aanklopte. Maar ook die was het met Cosun eens. Tot vreugde van Cosun-CEO Paul Mesters: ,,We vinden het belangrijk dat informatie over suiker correct is en gebaseerd is op wetenschap. Dat suiker rimpels zou veroorzaken is uit de lucht gegrepen.”