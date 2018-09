Suiker Unie wil koploper blijven in de energietransitie

Vier dagen voor de campagne begint, doet Kroes graag uit de doeken waar Suiker Unie in de tussenliggende periode in geïnvesteerd heeft. ,,We hadden hier op het terrein al twee biogastorens, samen goed voor 1000 kuub per uur. Inmiddels hebben we een grotere toren bijgebouwd, die nog eens 1400 kuub per uur suikerresten uit het waswater in biogas omzet.'' Op zijn mobieltje rekent Kroes voor dat daarmee op jaarbasis 9000 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien. ,,Dit is niet alleen goed voor de business, ook voor het imago van Suiker Unie. De laatste dertig jaar is het energieverbruik op de suikerfabrieken We zijn inmiddels de grootste groengas producent van Nederland. Nu de discussie over de energietransitie echt goed op gang komt, willen we die koppositie graag behouden.''