Suiker Unie vertelt haar verhaal over gezond en duurzaam eten

STAMPERSGAT/DINTELOORD - Waar komt ons eten in 2050 vandaan? Hoe gezond en duurzaam eten we in Nederland. Wat eet de consument van de toekomst? Allemaal vragen waar bedrijven uit de agrofoodsector antwoord op geven tijdens de Dutch Agri Food Week.

In deze regio doet Suiker Unie voor het eerste mee aan de week. Zo'n tweehonderd bezoekers uit de regio en vertegenwoordigers van de Jogg-gemeenten Roosendaal en Breda bezochten vrijdagmiddag de fabriek. Die laatste groep is vooral voor het kenniscentrum Suiker en Voeding interessant. ,,Jogg staat voor Jongeren op Gezond Gewicht'', zegt directeur Janine Verheesen van het kenniscentrum, ,,De pijlen zijn de laatste tijd vooral gericht op suiker als veroorzaker van obesitas onder jongeren. We willen laten zien dat suikervrije produkten niet per definitie minder calorieën bevat. Een goed en eerlijk verhaal, daar staan we voor.''

Dus eten we in 2050 nog steeds suiker? Verheesen is ervan overtuigd. ,,Als smaakmaker is suiker niet zo maar te vervangen. Eiwitten en meel zijn even calorierijk. Als het maar met mate geconsumeerd wordt.''

De bijna tweehonderd bezoekers zijn echter vooral nieuwsgierig naar het productieproces nu de fabriek in campagnetijd op volle toeren draait. Dat het de grootste suikerfabriek van Europa is, weten de meeste mensen wel. Maar dat het bedrijf zich heeft opgewerkt tot duurzaamste en meest efficiënte van Nederland, daar hadden de gasten minder weet van. ,,We geven ook onze boeren adviezen over duurzame akkerbouwen, een deel van ons wagenpark rijdt op groen gas en we halen steeds meer duurzame nevenprodukten uit de suikerbiet'', zegt Adries Olie van het kenniscentrum. Nog zo'n pluspuntje: de afgelopen kwart eeuw is 47 procent minder grond nodig om de gewassen te telen.