Suiker Unie komt voor ‘kleine campagne’ weer vijftig dagen op stoom

In niets is dit productieproces te vergelijken met de campagne tussen september en januari. Dan rijden de bietenwagens af en toe en is er bedrijvigheid over het hele terrein. Niet voor niets staan dagjesmensen in de winter vaak aan de Noordzeedijk te kijken hoe de bieten worden aangeleverd en langs transportbanden in de fabriek verdwijnen. Plantmanager Luc Kroes zegt dat de diksapraffinage bij Suiker Unie bekend staat als de ‘kleine campagne’. ,,Toch is het wel een moment waarop we als fabriek weer opveren. We beginnen er altijd direct na de meivakanties aan. Dan is alle personeel voorhanden en hebben we de juiste suikervoorraad. Nee, geen extra mensen. Het personeel van de suikersectie draait ploegendienst, de overige medewerkers blijven in de normale dagdienst. Grote delen van de fabriek blijven gewoon stil. Het onderhoud aan bietenwashuis, diffusiestation, de sapzuivering, kalkoven en pulpdrogerij gaat door. Die zijn pas tijdens de grote campagne in september weer in gebruik.‘’