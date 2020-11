SUEZ stuurt restwarmte en 100.000 ton CO2 naar de kassen bij Dinteloord

ROOSENDAAL - De tuinders van het Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland willen een grote stap zetten op weg naar klimaatneutrale glastuinbouw. Ze willen restwarmte en 100.000 ton CO2, die afvalverbrander SUEZ ReEnergy in Roosendaal oplevert, in hun kassen bij Dinteloord gebruiken.

100.000 ton CO2 is evenveel als ruim 31.000 huishoudens per jaar uitstoten. De tuinders werken in dit project samen met SUEZ en met Enpuls Warmte Infra uit Den Bosch.

ln de afvalenergiecentrale ReEnergy aan de Potendreef langs de A17 zet SUEZ jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en grondstoffen. De reststromen zoals restwarmte en CO2, kunnen goed worden benut in de glastuinbouw in de regio. Die gebruikt nu nog aardgas bij de teelt van groente, fruit en sierplanten. Maar de warmte en de CO2 die aardgas oplevert, kunnen ook worden geleverd door de Roosendaalse afvalverbrander.

Quote Als tuinders delen wij de ambitie uit het Tuinbouwak­koord om tegen 2040 een klimaatneu­tra­le glastuin­bouw te realiseren Ardie van Honk, Energie Culster Steenbergen en Nieuw Prinsenland

,,Als tuinders delen wij de ambitie uit het Tuinbouwakkoord om tegen 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren", zegt Ardie van Honk, adviseur verduurzaming namens de tuinders. ,,Onze samenwerking met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy is een goed voorbeeld van systeemintegratie: het afval van de één, is grondstof voor de ander. Hiermee kunnen we het jaarlijks aardgasverbruik met bijna 100 miljoen kubieke meter verminderen.”

Volledig scherm Het kassengebied tussen Heijningen en Dinteloord. © Chris van Klinken / Pix4Profs

100 miljoen euro

Het afvangen van restwarmte en CO2, de aanleg van leidingen en de levering van energie aan de glastuinbouw vraagt een investering van 100 miljoen euro. Daarover is SUEZ in overleg getreden met netwerkbedrijf Enpuls Warmte Infra. Deze dochteronderneming van de Enexis Groep ontwikkelt en realiseert infrastructuur voor warmtetransport.

Subsidie

De deelnemers hebben voor hun project de steun van de overheid nodig om ‘het verschil tussen fossiele kostprijzen en duurzame alternatieven op te heffen’. De huidige subsidieregelingen zijn niet toereikend. Toch hoopt directeur Marc Das van SUEZ ReEnergy volgend jaar een knoop te kunnen doorhakken: ,,Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van SUEZ ReEnergy in 2023 in groot onderhoud gaat.”

Regionaal warmtenet

Das wijst daarbij op de lange levertijd van de onderdelen voor de nieuwe installatie, zoals warmtewisselaars en reactoren. Het project met de kassen staat niet op zich. ,,Het sluit aan bij de plannen voor een regionaal warmtenet", zegt Mark Bouw, manager Warmte Infra bij Enpuls.