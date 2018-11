Succesvolle kerstkaartenactie voor eenzame Roosendalers gaat op herhaling

Vermist meisje (15) uit Roosendaal gevonden in Heesch, man (39) opgepakt

10:39 ROOSENDAAL/HEESCH - Een 15-jarig meisje uit Roosendaal dat sinds zondagavond vermist was, is dinsdagavond teruggevonden in Heesch. Ze was daar samen met een 39-jarige man uit Heesch. Hij is opgepakt.