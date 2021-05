Succes gegarandeerd in theater Vrouwenhof met FOURCE en de 3JS

ROOSENDAAL - De boyband FOURCE met de Roosendaalse jongen Max Mies, opent zaterdag 19 juni het seizoen van openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal. De voorstelling van 19.00 uur is al uitverkocht. Voor de extra show om 19.00 uur kunnen liefhebbers zich op een wachtlijst laten plaatsen.

Dat is een mooi begin voor directeur Jan-Hein Sloesen en programmeur Simone Kort van theater De Kring.

Ze noemen met plezier een tweede voorstelling die waarschijnlijk zal uitverkopen. Of beter, vier voorstellingen, want in het weekend van 9 en 10 juli treden de 3JS maar liefst vier keer op in Vrouwenhof. In verband met de coronapandemie is dit openluchttheater voor het eerst een verlengstuk van de schouwburg.

Volledig scherm De 3JS eerder dit jaar tijdens het tweede Concert van Hoop in Ahoy. Deze zomer in het openlucht theater Vrouwenhof in Roosendaal. © ANP

Versoepeling

De dinsdag bekend gemaakte programmering kent voorstellingen die eigenlijk in De Kring zouden plaatsgrijpen en nieuwe shows. Per voorstelling zijn 150 mensen welkom. Mocht de regering het coronaregime versoepelen dan kunnen er maximaal 250 op de bankjes plaatsnemen. Daarom wordt bij veel voorstellingen met wachtlijsten gewerkt. Wie daarop staat heeft voorrang bij een versoepeling.

TikTok

Een greep uit het aanbod dat te zien is op dekringroosendaal.nl. Op 25 juni spelen de finalisten van het Leids cabaret festival en op 26 juni Back to the Country, Part 10. De olijke tweeling Mylène en Rosanne brengen op 27 juni de show #TwintyTwinty waarin ze vertellen over hun succes op TikTok. Veldhuis & Kemper spelen op 2 juli hun programma Zonder Meer en een dag later klinken hits van Johnny Cash als de band Def Americans optreedt.

Volledig scherm Erwin Nyhoff vorig jaar zomer in Den Ham. © Bert Kamp

Overleden artiesten

Erwin Nyhoff brengt op 23 juli Legends from Heaven, een show die is geregisseerd door Jan-Hein Sloesen en die vol zit met hits van overleden artiesten. Nadat Martijn Fischer op 24 juli de liedjes van Hazes zingt, speelt Het Roosendaals Toneel op 28 juli De Vijf Raven. Op 30 juli onthult chansonnier Johan Verminnen dat hij 70 is geworden. Cabaretier Peter Pannekoek komt op 12 augustus naar Roosendaal.

Fado

Ook onder regie van Sloesen brengt FADOpelos2 op 14 augustus een show rond de Portugese fado. Ellen ten Damme is op 21 augustus present en Dirk Scheele sluit de reeks op 1 september af. Kaarten gaan dinsdag 18 mei om 09.00 uur in de verkoop.