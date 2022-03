Stukadoor Mark uit Wouw al acht jaar 'fikser' in Help, Mijn man is Klusser!: 'Het is het altijd wel te herstellen, hoe groot de puinhoop ook is’

Hoe ben je in dit programma beland?

,,Bij toeval. Acht jaar geleden werd ik benaderd, maar het was allemaal nog een beetje vaag. Ze zochten een stukadoor voor een klus in Roosendaal. Ik had die dag een uitvaller, dus die klus kon ik mooi inplannen. De avond van tevoren kreeg ik te horen dat het voor het programma Help, Mijn Man Is Klusser! was. Ik wilde het wel proberen, al was het toen nog steeds wat vaag.