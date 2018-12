Stuk Rucphense Kozijnenhoek krijgt rondwegfacelift

Kozijnenhoek

Kosten

Voor de reconstructie Industriestraat - Kozijnenhoek is een totaalbedrag beschikbaar van ruim 6,5 ton. Daar zijn alle kosten bij inbegrepen, laat de gemeente desgevraagd weten. ,,Dus ook de kosten van voorbereiding, milieuonderzoeken, vergunningen, toezicht, herplant van te kappen bomen, ambtelijke uren et cetera", zegt woordvoerster Agnes Bogers. ,,Het totaalbedrag voor de uitvoering is veel lager dan dit bedrag. Omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden, kunnen we nu niet aangeven welk bedrag we hiervoor gereserveerd hebben.”

Ontwerpplan

De reconstructie van Industriestraat Kozijnenhoek is de laatste fase van het noordelijke omleidingsdeel. In 2017 werd de Helakkerstraat doorgetrokken, afgelopen zomer werd de Verlengde Vosdonkseweg geopend en vorige maand was de Rucphenseweg klaar. Doel van de rondweg is het verkeer uit de dorpskernen te weren. Het ontwerpplan kan ingezien worden in het gemeentehuis. Op woensdag 19 december is er een informatieavond in de burgerzaal van het gemeentehuis.