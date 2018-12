Studio Sisa uit Roosendaal bestaat 12,5 jaar: ‘Kinderen moeten hier echt kunnen genieten’

ROOSENDAAL - Als meisje wilde Malou van Rede (29) maar één ding: haar eigen dansacademie opzetten. Die droom kwam uit, als jongste ondernemer van heel Nederland begon Malou in 2006 dansschool Studio Sisa. Vooral voor kinderen. Ooit begonnen in een woonkamer, tegenwoordig is Studio Sisa met zo'n 600 leerlingen één van de grootste dansscholen in heel West-Brabant.

Die bestaat dit jaar 12,5 jaar en dat wordt gevierd met een speciale jubileumvoorstelling in De Kring. Maar Malou is meer dan alleen ondernemer: ze plaveide als eerste vrouwelijke nar de weg voor vrouwen bij Stichting Carnaval Roosendaal en als ze geen les geeft trekt ze er in haar eentje de wereld rond.

Waar komt die liefde voor dansen toch vandaan?

Quote Ik kan genieten als ik zie dat ik andere mensen wat heb kunnen leren Malou van Rede ,,Dat zat er van kleins af aan al in. Als kind was ik al een spring-in-'t-veld, ik wilde liever spelen dan leren. Ik begon allerlei dansgroepjes en dan bedacht ik ook al gelijk welke pasjes iedereen moest doen. Toen is ook de droom van een eigen dansschool ontstaan. Ik wilde heel graag naar de dansacademie. Daar had je havo voor nodig, maar ik moest naar het vmbo. Ik zag mijn droom wegvliegen. Uiteindelijk kon ik door hard werken gelukkig toch naar de havo. Daar heb ik voor mijn profielwerkstuk een theatervoorstelling in De Kring opgezet. Daar merkte ik dat ik ook echt genoot van het helpen en begeleiden van andere mensen. Dat ik kan genieten als ik zie dat ik andere mensen wat heb kunnen leren.‘’

Dus begon je je eigen dansschool. Een schot in de roos, kunnen we wel zeggen.

,,Het is écht heel snel gegaan. Ik ben begonnen met vijftien leerlingen in een zaaltje, maar binnen vier maanden waren dat er veertig. We zijn toen naar de buurthuizen verhuisd, maar ook die waren al snel te klein. Bijna elk jaar verdubbelde het aantal leerlingen. Nu zitten we al weer vijf jaar in ons eigen pand aan de Kade. Nu is Sisa met 600 leerlingen een van de grootste dansscholen in West-Brabant. ‘’

Wat is toch het geheim van Sisa?

,,Sisa is meer dan een dansschool, ik wil een plek maken waar kinderen echt kunnen genieten. De meeste dansscholen zijn vooral gefocust op wedstrijden, maar kinderen moeten al zoveel presteren: op school, bij de sportvereniging. Sisa moet een plek van rust zijn, waar ze zich ook echt kunnen ontspannen. In principe gelden hier ook bijna geen regels. Ik heb er wel een paar en daar ben ik heel streng op. Bijvoorbeeld: pesten is echt verboden. Pesters krijgen één waarschuwing, bij de tweede kunnen ze vertrekken. Dat is gelukkig nog nooit gebeurd.‘’

Quote Kinderen moeten al zoveel presteren: op school, bij de sportvere­ni­ging. Sisa moet een plek van rust zijn, waar ze zich ook echt kunnen ontspannen Wederom Malou

Nu ben je 12,5 jaar verder. Hoe ga je dit jubileum vieren?

,,Met twee speciale jubileumvoorstellingen in De Kring op 16 december. Met alle leerlingen wil ik in die voorstelling het sprookje van Sisa vertellen. Daar hebben we ook een speciale film bij gemaakt. Die laat zien van hoe de kleine Malou op haar kamer danspasjes zit uit te tekenen tot hoe het nu gaat. Maar ik wil ook de andere kant laten zien: hoe moeilijk het soms is als je geen inspiratie hebt. Of dat ik een hele avond bezig ben met de administratie, terwijl mijn vrienden naar de kroeg zijn. En bijzonder: voor het eerst in jaren zal ik ook zelf weer eens voor publiek dansen. Dat doe ik niet zo vaak meer. Er zijn nog kaartjes voor. Twee dagen later wordt die film nog een keer in de bioscoop vertoond voor alle leerlingen, aangevuld met beelden van de show.‘’

Volledig scherm Malou te midden van haar leerlingen. © Dion van den Boom

Een paar keer per jaar sta je juist heel nadrukkelijk op de voorgrond als de nar van Roosendaal. Wat betekent carnaval voor jou?

Quote Gelukkig zijn er in Roosendaal tegenwoor­dig veel meer vrouwen bij de Boerenraad. Ik ben echt heel trots dat ik daar aan bij heb kunnen dragen Opnieuw Malou ,,Mensen die carnaval niet vieren associëren het vaak gelijk met zuipen en seks, maar het is juist zoveel meer. Het is dé manier om de sociale kant van het leven te vieren. Met een lach, maar ook met een traan. Die hoort ook bij het leven. Bijvoorbeeld vorige week nog, met het afscheid van Jan Mol.‘’

Toch waren vrouwen bij de stichting lang onbespreekbaar...

,,Klopt. Ik geloof dat ik zelfs een van de eerste vrouwelijke narren van Nederland was. Het was voor mij ook wel een feministisch besluit, toen ik gevraagd werd. Gelukkig zijn er in Roosendaal tegenwoordig veel meer vrouwen bij de Boerenraad. Ik ben echt heel trots dat ik daar aan bij heb kunnen dragen. Jan Mol heeft me toen nog wel eens verteld hoe blij ie daarmee was. Zo mooi om dat juist van hem te horen.‘’

Wat doe je om tot rust te komen van al je werk?

,,Ik ben gek op reizen. Dat doe ik vaak alleen. Bij Sisa ben ik altijd bezig met anderen, op reis heb ik echt eens tijd voor mezelf. Soms probeer ik dan ook echt mezelf uit te dagen. Zo heb ik drie jaar geleden de Mount Everest beklommen, tot 6.000 meter. Zat ik daar in de winter alleen in een klooster. Van de zomer ben ik zes weken in m'n eentje naar China, Hong Kong en Vietnam geweest. Of ik dat niet eng vind? Helemaal niet. Je leert altijd nieuwe mensen kennen.‘’

Volledig scherm een andere grote passie van Malou is reizen. Een paar jaar geleden beklom ze de Mount Everest tot ongeveer 6.000 meter. © Malou van Rede

Je droom van Sisa is uitgekomen, wat hoop je nog meer te bereiken?

,,Ooit zou ik willen emigreren. Misschien naar Indonesië. Waar dat vandaan komt? Geen idee, maar dat is een gevoel. Soms ben ik Nederland wel eens beu. We kunnen hier nog al snel zeuren, we zouden eens moeten leren wat sneller tevreden te zijn. Ook met simpele dingen. Dat je iedere dag gezond wakker wordt, bijvoorbeeld. Meer heb je toch eigenlijk niet nodig?‘’

Quote We kunnen hier nog al snel zeuren, we zouden eens moeten leren wat sneller tevreden te zijn. Ook met simpele dingen. Dat je iedere dag gezond wakker wordt, bijvoor­beeld. Opnieuw Malou