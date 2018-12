Studio Sisa laat de droom van Malou uitkomen

ROOSENDAAL - Aan het eind van de voorstelling schoot Malou van Rede zondagmiddag even vol. Want wie had kunnen bedenken dat het groepje van 15 dansleerlingen waarmee ze als 16-jarige startte, zou uitgroeien tot de huidige dans- en musicalopleiding Studio Sisa met ruim 600 leerlingen.

Al die leerlingen traden zondag tijdens twee jubileumvoorstellingen in De Kring in Roosendaal op onder de titel 'Er was eens een droom'. Die voorstelling was de weergave van de droom van Malou die ze al als klein meisje had.

Vier korte filmpjes vormden de rode draad van de voorstelling waartussen de jonge dansers en danseressen groepsgewijs optraden. ,,In het eerste filmpje zie je me als klein meisje dat graag een dansschool wilde waar iedereen zichzelf mag zijn'', verklaarde Malou.

De 7-jarige Puk speelde de kleine Malou: ,,Ik ben speciaal door mijn tante Natasja geschminkt. Ik dans al vanaf de peutergroep en voel me in de film best een echte filmster. Met de film ben ik een hele dag met juf Malou bezig geweest want het sierlijke bewegen vond ik best moeilijk.''' Puk verklapt dat ze zelf schooljuf wil worden: ,,Dan start ik iedere dag met dansen om de hersenen op te warmen!''

Troetelbeer

Tijdens het optreden mocht de dromende Puk in slaapjurk de troetelbeer van Malou dansend op het podium zetten. Daarna danste ze in haar gouden glitterjurk in de groep want tijdens de uitvoering was iedereen gelijk.

De groepjes, soms in klatergoud, dan in bolletjes tule of in vlammend rood, toonden dat de dansers hard geoefend hadden.

Heel knap toonden de leerlingen van 2 tot 21 jaar hoe ze de soms best ingewikkelde choreografieën onder de knie hadden. Vooral het optreden van de allerkleinsten vanaf 2 jaar zorgde voor ontroerende tafereeltjes. De kleintjes dansten als superhelden of lieten het publiek geloven dat sprookjes echt bestaan.

In het 'Winter Wonderland' dansten sommige kleintjes zelfs vertederend een ter plekke verzonnen solo. Gelukkig was Malou steeds in de buurt om de kleintjes te redden.

Sommige dansen sloten nauw aan bij de actuele kinderbelevingen zoals rond de beroemdste meester van Nederland Mees Kees. Toen deze verkondigde dat er paling op het menu stond, danste de groep hilarisch Bah Bah, want frites met mayonaise had toch de voorkeur.

In het tweede filmpje stond de opening van de dansschool centraal. De Harvard-scene verklapte met een dans waar het enthousiasme van afspatte dat Sisa tegenwoordig ook nog een musicalopleiding heeft.

Het derde filmpje schetste de minder leuke kanten van Malou's droom. ,,Het was en is nog niet altijd gemakkelijk'', bekende Malou. ,,Je zit soms hele avonden achter de computer voor onder andere de administratie in plaats van lol maken met je vrienden.''