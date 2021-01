Studieplekken in Roosendaal is vooral een zaak van de scholen

ROOSENDAAL - Het creëren van plaatsen waar studenten en scholieren in de stad kunnen studeren is op de eerste plaats een zaak van de onderwijsinstellingen. Maar in deze crisistijd ziet de gemeente Roosendaal ook een taak voor zichzelf, met name waar het gaat om kwetsbare jongeren.

De Jongerenraad van Roosendaal had de gemeente geadviseerd te zorgen voor meer studieplekken in de stad. Zeker als Roosendaal zich als studentenstad wil afficheren.

Quote Tot onze verbazing zijn tientallen middelbare scholieren bij de biblio­theek wegge­stuurd Sebastiaan Waegemaekers, Jongerenraad Roosendaal

Om te zien wat de behoefte is, voerde de Jongerenraad een onderzoek onder 320 studenten en scholieren uit. ,,Tot onze verbazing studeren weinig middelbare scholieren op school en in de mediatheken en werden tientallen van hen bij de bibliotheek weggestuurd’', schrijft voorzitter Sebastiaan Waegemaekers van de Jongerenraad in zijn advies aan de gemeente.

Financieel ondersteuner

Het advies riep bij de fracties van de PvdA en GroenLinks wat vragen op en het college van burgemeester en wethouders heeft die nu beantwoord. ‘Primair hebben de onderwijsinstellingen een verantwoordelijkheid om studieplekken voor de studenten te realiseren', vindt het college. Als het nodig is kan de gemeente wel als ‘financieel ondersteuner’ optreden om initiatieven te kunnen realiseren.

Volledig scherm In Zoetermeer heeft de gemeente studieplaatsen gecreëerd in de raadszaal van het gemeentehuis. © Frank Jansen

De opmerking dat studenten zijn weggestuurd in de bibliotheek, triggerde de gemeente. Er volgde een gesprek met de directie en het management van de bieb. Daarbij is al snel aangetekend dat de situatie tijdens de pandemie anders is dan normaal. In een coronavrije wereld zouden er in Parrotia wel dertig plaatsen beschikbaar zijn voor de leergierigen. Nu de helft.

Betere wifi

Daar komt bij dat ook de bibliotheek aan de Markt vaak moest worden gesloten op last van de overheid en het RIVM. Als de leeszaal nu open is, biedt ie plaats aan dertig mensen in totaal: vijftien bezoekers en vijftien studenten. De bibliotheek heeft de wifi vorig jaar al verbeterd en is nog steeds op zoek naar personeel voor de koffiecorner.

Quote De buurthui­zen hebben een laagdrempe­li­ge inloopfunc­tie voor inwoners van alle leeftijden College van B en W, Roosendaal

De gemeente is ook in gesprek met de buurthuizen en de Associate Degrees Academie aan het Mill Hillplein om na te gaan wat daar de mogelijkheden zijn. En er is contact gelegd met (culturele) organisaties, scholen en het jongerenwerk. Daaruit bleek dat er vooral overdag plaatsen beschikbaar zijn. Wel schort het er aan toezicht en zijn niet overal alle voorzieningen op orde.

In een gesprek met de Jongerenraad wil de gemeente nu gaan bepalen wat de behoeften nou precies zijn. Die kunnen dan naast het huidige aanbod worden gelegd.