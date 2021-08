Studenten Ad-Academie in Roosendaal warmen zich op voor eerste jaar

ROOSENDAAL - Roosendaal is sinds maandag weer een klein beetje meer studentenstad. De Associate degrees Academie begon het studiejaar met vierhonderd eerstejaars, waardoor deze hbo-opleiding groeide tot in totaal achthonderd studenten.

Vierhonderd nieuwe studenten lijkt veel, maar is toch minder dan waar directeur Roland van der Poel bij het opstellen van de prognoses rekening mee had gehouden.

,,Het is een moeilijk jaar", zegt Van der Poel in het Herstaco stadion, waar de nieuwkomers elkaar maandag voor het eerst ontmoeten. ,,We dachten dat we dit jaar meer nieuwe studenten in zouden kunnen schrijven, maar veel mbo’ers hebben het afgelopen jaar een baan aangeboden gekregen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er veel vraag naar mbo’ers.”

De Ad-Academie begon in 2018 met een kleine tweehonderd studenten. De centrale locatie van de school in het voormalige belastingkantoor aan het Mill Hillplein in hartje Roosendaal. De opleiding zit sindsdien in de lift. Vorig jaar kregen de eerste studenten hun diploma en eind volgende maand krijgt de tweede lichting het felbegeerde document uitgereikt.

In de kerk

Tegen de nieuwe studenten zei Van der Poel: ,,En mijn volgende afspraak met jullie is eind september 2023 als jullie je diploma komen ophalen in de kerk aan de Markt.” Hij vindt het fijn om directeur te zijn van een instelling die als sinds de start groeit. De verwachting is dat de hbo-opleiding blijft groeien tot en ongeveer 1.500 studenten staan ingeschreven.

Derde etage

Over het gebouw aan het Mill Hillplein merkte de directeur op: ,,Dit wordt het laatste jaar dat we op twee etages zitten in ons gebouw. Volgend jaar komt de derde etage er bij. In april of mei beginnen we met de verbouwing.”

Niet alleen het aantal studenten groeit. Ook de opleidingen waaruit zij kunnen kiezen nemen in aantal toe. In het stadion waren maandag studenten van onder meer de richtingen Health & Social Work, Bedrijfskunde, Logistiek, Finance en Informatica. ,,We gaan in de loop van dit jaar kijken of we kunnen starten met deeltijdopleidingen. Dat kan vooral interessant zijn voor bedrijven."

Logistiek

Want die werkgevers kunnen hun personeel dan een opleiding op hbo-niveau geven, terwijl de mensen toch aan het werk blijven. Met name bij de technische opleidingen en zeker in de richting logistiek is daar veel vraag naar, is de inschatting van Van der Poel.

Tijdens de introductie in het stadion waren er naast kennismakingspelletjes en toespraak van onderwijswethouder René van Ginderen ook kwisvragen over Roosendaal en hield inspirational speaker Rob van Loon uit Heiloo een motiverende speech.