Studeer jij als West-Brabantse in de Randstad? Dan zoeken wij jou

MELD JE AANWEST-BRABANT - Veel Brabantse studenten verruilen hun ouderlijk huis voor een studentenkamer in de Randstad. Van wonen in een rustige plaats waar iedereen je kent, naar de drukke stad waar van alles te beleven is: het kan worden ervaren als een cultuurshock.

Quote Waarom praat zij nou ineens met een Rotterdam­se r? Je raakt gewend aan de nieuwe cultuur en past je aan. Eenmaal terug in Brabant wordt er een beetje gek naar je gekeken: ,,Waarom praat zij nou ineens met een Rotterdamse r?”



Afkeer valt ook van verschillende gezichten te lezen als je met een té hippe outfit door het dorp wandelt. ,,Aan die van jou is niet meer te zien dat ‘ie hier uit de buurt komt,” krijgen ouders soms te horen.

Wat is het verschil tussen Brabant en de Randstad? Laat het ons weten

Verlang je naar het moment dat je weer in de trein naar Brabant zit? Of heb je het leven in een rustig dorp helemaal achter je gelaten? Kan jij ons haarfijn uitleggen wat de grootste verschillen zijn tussen Brabant en de Randstad? Dan zijn we opzoek naar jou.

Heb je altijd al je hart willen luchten over de cultuurverschillen die jij ervaart? Of wil je vertellen over de keren dat je een reactie kreeg op je ‘stadse’ gedrag? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar onder vermelding van naam, woonplaats, jouw ervaring en je telefoonnummer. Wie weet nemen we contact met je op en krijg je een plekje in onze krant of op de website.

