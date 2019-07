Strijd voor meer loon in Bravis ziekenhuis: ’Wij zijn tot op het bot uitgekleed door Den Haag’

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Een skelet dat symbool staat voor het uitgemergelde ziekenhuispersoneel. Het kan maar duidelijk zijn. Wessel van Meer, trekker van het Actiecomité CAO Bravis, sleepte het geraamte dinsdag rond de middag naar de centrale hal van Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Daar verzamelden zich tientallen medewerkers voor de overhandiging door Van Meer van 725 handtekeningen aan bestuurder Hans Ensing van Bravis ziekenhuis. Het was de eerste publieke actie van Bravis-personeel voor een betere cao. Ook in de vestiging Bergen op Zoom werd actie gevoerd. Inzet: 5 procent salarisverhoging plus toeslag als medewerkers onverwacht opgeroepen worden. ‘Wij zijn tot op het bod uitgekleed door Den Haag. 5 procent erbij graag’, luidde de boodschap op het skelet.

Lees ook Comité trapt af met cao-acties in Bravis ziekenhuis Lees meer

Verpleegkundige Ans Kwaks, sinds 1990 werkzaam in het Roosendaalse ziekenhuis, gaf er een ludieke draai aan. Met #Doe eens lief deed ze een beroep op de onderhandelaars namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om de eis van de vakbonden in te willigen. De NVZ wil de komende drie jaar niet verder gaan dan gemiddeld 2,5 procent meer loon met ingang van komend najaar.

Waarom die 5 procent nodig is? ,,Omdat we niet altijd meer de aandacht kunnen geven aan patiënten zoals we graag willen”, aldus Kwaks. Als die werkdruk niet omlaag gaat en de lonen evenmin potentieel stijgen, wordt het steeds lastiger om (jonge) mensen te verleiden om in het ziekenhuis te gaan werken, zegt Van Meer die zelf op de spoedeisende hulp werkt.

Volledig scherm Een skelet dat symbool staat voor het ‘uitgemergelde’ ziekenhuispersoneel werd dinsdag in de centrale hal van het Roosendaalse ziekenhuis geplaatst. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Facebookpagina ontploft

De Facebookpagina van het Actiecomité CAO Bravis is in een week tijd zo ongeveer ‘ontploft’. ,,Bijna de helft van het personeel (zo'n 2100 medewerkers -red.) heeft zich aangesloten”, meldt Van Meer. Hij vindt 725 handtekeningen veel. ,,Middenin de zomervakantie in enkele dagen verzameld.”

Hans Ensing, voorzitter van de raad van bestuur van Bravis ziekenhuis, nam de doos met handtekeningen dinsdag bereidwillig in ontvangst. ,,Ik begrijp de zorgen van het personeel, maar het gaat altijd om een goed evenwicht te bereiken.” Behalve de cao-belangen van medewerkers moet het ziekenhuis ook het patiëntenbelang en de financiële belangen wegen, maakte Ensing duidelijk. Hij deed een beroep op het actiecomité om bij eventueel verdere acties goed te overleggen met de raad van bestuur.

Nieuwe acties zijn volgens Van Meer onvermijdelijk als een cao-akkoord uitblijft. In samenspraak met de bonden worden na de zomervakantie zondagsdiensten voorbereid. Ook medewerkers van het Amphia ziekenhuis in Breda kondigden onlangs zondagsdiensten aan.

Bezoekers en patiënten in de centrale ziekenhuishal lieten de cao-actie dinsdag rustig over zich heen komen. Een man laat de tekst op het protestbord op zich in werken. Hij spreekt van een ‘dilemma’. ,,Ik heb begrip voor de actie. Maar aan de andere kant kost de zorg al zoveel geld. Als er salaris bij moet, gaat dat mogelijk ten koste van andere zaken. Moet er weer bezuinigd worden.”