Strijd om politiek verlof voor militairen door Roosendaler Alex Raggers: het is nu aan de minister

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen heeft een brief geschreven aan verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) met de vraag om hier binnen een maand duidelijkheid over te geven. Er is namelijk een aanpassing van de Kieswet nodig om dit mogelijk te maken.

Uitzending

Aanleiding voor dat verzoek is de situatie rondom D66-raadslid Alex Raggers uit Roosendaal. Raggers - werkzaam bij Defensie - wordt komend voorjaar op missie gestuurd, iets wat militairen niet mogen weigeren. Het is nu voor gemeenteraadsleden nog niet mogelijk tijdelijk afstand te doen van hun raadszetel, dat kan alleen in geval van ziekte of zwangerschap.

Keuzes

Raggers had daarom de keuze: of raadslid blijven en zijn zetel tijdens zijn afwezigheid leeg te laten of afstand doen van zijn zetel zodat de volgende op de kieslijst zijn plek in kan nemen. Raggers koos voor het laatste, maar hij heeft bij zijn terugkeer geen recht op zijn zetel. Dat vindt de D66-fractievoorzitter vreemd, hij strijdt voor aanpassing van die regels voor militairen.