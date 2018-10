Strengere eisen aan huishoudelijke hulp in Roosendaal

ROOSENDAAL - Minstens een keer per week stoffen en stofzuigen en eens in de zeven dagen het toilet schoonmaken. Dat is zo maar een greep uit de extra eisen die de gemeente Roosendaal voortaan stelt aan 'een schoon en leefbaar huis' bij de huishoudelijke hulp.

Daarmee komt verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers tegemoet aan een van de aanbevelingen die een onafhankelijke bezwarencommissie onlangs deed over de huishoudelijke hulp in Roosendaal.

Gesprekken

Die concludeerde dat het niet duidelijk is wat er nou precies onder 'een schoon en leefbaar huis' verstaan wordt. Raaijmakers heeft na gesprekken met onder meer raadsleden, zorgverleners en actiecomité Met hart voor de zorg besloten daar concrete eisen over op papier gezet. ,,Over wat er minimaal nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Eventueel werk in de tuin wordt daar bijvoorbeeld buiten gelaten.''

Daarnaast moet er nog dit jaar een aparte, onafhankelijke klachtencommissie voor de huishoudelijke hulp in het leven geroepen worden. Vanaf volgend jaar wil Raaijmakers ook tevredenheidsonderzoeken houden onder de cliënten, om te checken of wat er gebeurt ook naar wens wordt gedaan.

Voortvarend

De Roosendaalse gemeenteraad is blij met die voortvarende aanpak van Raaijmakers, die vorige ook al bekend maakte dat oud-formateur René Mol tussendoor als mediator blijft onderzoeken wat er nog meer in de hulp verbeterd kan worden. Roosendaal besloot daar vorig jaar een nieuw systeem voor in te voeren. Daarbij werd niet langer hulp toegekend op basis van een aantal uren, maar aan de hand van wat er nodig is voor 'een schoon en leefbaar huis'. Die wisseling verliep rommelig. Meer dan 150 cliënten maakten bezwaar, vonden dat ze te weinig of onvoldoende hulp kregen.

Wat de raad nog wel steekt, is dat de uitkomst van de meeste van die bezwaren een zaak voor de rechter wordt. Want hoewel de bezwarencommissie de klachten terecht vond, nam de gemeente dat advies niet over.

Actie