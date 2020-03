Streep door verlichtingsplannen voor de dorpen en de kerken: kosten lopen in de tonnen

HET NIEUWE NORMAAL Hoe bizar de wereld ook wordt, mijn dochters vinden alles normaal

26 maart Eerst hoefden we alleen onze handen vaker te wassen en in ellebogen te niezen. En ineens werd alles anders. Geen turntrainingen, geen voetbalwedstrijden, ouders die thuiswerken, scholen die dicht zijn. Verslaggeefster Nicole Froeling laat zien hoe het nieuwe normaal eruitziet, in haar gezin met man Jorrit en dochters Yfke (8) en Brechje (7). De tweede week met dichte scholen.