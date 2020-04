Streep door Roosendaal Beach Event, Wouw on the Beach wacht nog even af

Het andere grote beachvolleybal-evenement in de gemeente - Wouw on the Beach - wacht nog even met het doorhakken van die knoop, zegt Frenk Theuns van die club: ,,Maar officieus gaan we er vanuit dat het niet doorgaat.’’

Dat Beach Event Roosendaal dit jaar niet doorgaat, is eigenlijk dubbel zuur. De editie van 10, 11 en 12 juli had namelijk de dertigste moeten worden. Dat jubileum wordt een jaartje opgeschoven, laat Sylvia Maas van de organisatie weten. Dat feest moet uiteindelijk op 23, 24 en 25 juli 2021 alsnog ingehaald worden.

En Wouw dan?

Bij Wouw on the Beach (3, 4 en 5 juli) wachten ze nog even af of het kabinet binnenkort alle maatregelen niet wat versoepelt, maar Frenk Theuns heeft er eigenlijk een hard hoofd in: ,,Ik verwacht dat wij Wouw on the Beach uiteindelijk ook moeten afblazen. Op de feestavond is er normaal zo'n 1.000, 1.200 man te gast. Ik kan me niet voorstellen dat dat dat in juli al mag.’’