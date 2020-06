Streep door plan voor extra windmolens in Stampersgat

Wierikx: ,,Wij willen in Halderberge vooral focussen op het opwekken van duurzame stroom door daken vol te leggen met zonnepanelen. Daarnaast staat ook in de Regionale Energiestrategie dat Halderberge qua windenergie al meer dan genoeg doet.’’

Regionale energieplannen

Die Regionale Energiestrategie (RES) is een plan van de hele regio West-Brabant om meer duurzame energie op te wekken. Halderberge is daarin één van de zestien deelnemende gemeenten.

En de plannen in Fijnaart dan?

Daar wilde het Moerdijks raadslid Geert Wiers (D66) op persoonlijke titel ook vijf windmolens realiseren, zo vertelde hij in januari van dit jaar in deze krant. Een plan waarvoor de handen in Stampersgat overigens niet op elkaar gingen.

Inmiddels is het rond die plannen stil geworden, laat een woordvoerster van de gemeente Moerdijk desgevraagd weten: ,,We hebben uiteindelijk nooit een aanvraag of iets dergelijks ontvangen. Maar ook voor de gemeente Moerdijk geldt dat er volgens de RES geen ruimte is voor extra windmolens.’’