Streekomroep kan wat Halderberge betreft even vooruit

Bestuurder (zonder rijbewijs) vergeet handrem, auto ligt vol viagra, xtc en ghb

18:55 ROOSENDAAL - De politie vond in Roosendaal afgelopen woensdagmiddag per toeval een een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs. De drugs zaten in een auto aan de Kloosterstraat die de weg op was gerold: de bestuurder was de handrem vergeten.