Politie surveil­leert extra in natuurge­bied Visdonk bij Roosendaal na belagen jonge vrouw

ROOSENDAAL - De politie houdt de komende tijd een extra oogje in het zeil in natuurgebied Visdonk net onder Roosendaal. Agenten surveilleren er dagelijks. Aanleiding is de ontstane onrust die ontstond bijna twee weken geleden toen er een jonge vrouw door een onbekende man werd aangevallen.