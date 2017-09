Straks weet niemand dat er een zwartkopke voorbij vliegt

Steeds minder lege winkels in Roosendaal

9:29 ROOSENDAAL - Het ombouwen van winkelpanden tot woning, kantoor of horeca is in Roosendaal een succes. Met dit beleid én het project Compacte binnenstad is in één jaar tijd de oppervlakte winkelruimte in het gebied teruggebracht met 10.000 tot 15.000 vierkante meter, wat 8 procent is van het geheel. Dat meldt vastgoedorganisatie Dynamis in het rapport Winkelmarkten 2017.